Саудовская Аравия, Турция и Египет захотели стать союзниками РФ

14 июля 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Турция, Египет и Саудовская Аравия собираются вступить в БРИКС, заявила Пурнима Ананд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Саудовская Аравия, Турция и Египет готовятся подать заявки на вступление в БРИКС. Об этмо заявил источник «Известий», знакомый с ходом процесса. «Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет», — заявил собеседник газеты. Информацию о расширении группы стран подтвердила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. Она уточнила, что во время 14-го саммита лидеров БРИКС этот вопрос обсуждался между Китаем, Россией и Индией. «Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — подчеркнула Ананд. По ее мнению, присоединение этих стран к объединению не займет много времени, хотя процесс их вступления не будет происходить единовременно. Решение о вступлении Ирана, Аргентины, Саудовской Аравии, Египта и Турции в БРИКС могут принять уже на следующем саммите в 2023 году, считает она. Ранее сообщалось, что Аргентина и Иран подали заявку на вступление в БРИКС. Также Иран должны принять в Шанхайскую организацию сотрудничества. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что у России имеется много единомышленников по всему миру. Российский лидер призывал страны-участницы БРИКС вместе отвечать на угрозы Запада.

Саудовская Аравия, Турция и Египет готовятся подать заявки на вступление в БРИКС. Об этмо заявил источник «Известий», знакомый с ходом процесса. «Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет», — заявил собеседник газеты. Информацию о расширении группы стран подтвердила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. Она уточнила, что во время 14-го саммита лидеров БРИКС этот вопрос обсуждался между Китаем, Россией и Индией. «Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — подчеркнула Ананд. По ее мнению, присоединение этих стран к объединению не займет много времени, хотя процесс их вступления не будет происходить единовременно. Решение о вступлении Ирана, Аргентины, Саудовской Аравии, Египта и Турции в БРИКС могут принять уже на следующем саммите в 2023 году, считает она. Ранее сообщалось, что Аргентина и Иран подали заявку на вступление в БРИКС. Также Иран должны принять в Шанхайскую организацию сотрудничества. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что у России имеется много единомышленников по всему миру. Российский лидер призывал страны-участницы БРИКС вместе отвечать на угрозы Запада.