Скандальный свердловский чиновник задолжал почти миллион рублей. Он хотел выгнать бабушку из дома

14 июля 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

После суда Мазгалин остался должен более 831 тысячи рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловский чиновник Никита Мазгалин, который ранее баллотировался в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, а затем был уволен за махинации с землей и восстановлен в должности главы земельного комитета в поселке Староуткинск, задолжал частным лицам и организациям больше 831 тысячи рублей. Такая информация содержится на сайте Федеральной службы судебных приставов. На портале указано 16 позиций, по которым Мазгалину наложен арест, штраф или другое взыскание. В том числе указан долг чиновника к свердловчанке Марине К., которая ждет от него выплаты долга более 100 тысяч. Она посчитала, что Мазгалин тратит лишние деньги вместо того, чтобы вкладываться в возврат долгов. «Мазгалин живет и работает в Староуткинке, это поселок на две тысячи человек, большинство — дачники из Екатеринбурга. Там нет развлечений, общественного транспорта, никакой инфраструктуры, кроме магазинов. Возникает вопрос: куда он может тратить такие деньги? На что? Недвижимости у него нет, кроме рассыпающегося деревянного дома», — отметила Марина К. в беседе с журналистами. Сам Мазгалин в разговоре с URA.RU объяснил, что в счет долга Марине К. у него удерживается 50% зарплаты в течение нескольких месяцев. Мазгалин сообщил, что до звонка корреспондента не знал о других долгах, зафиксированных на сайте ФССП. За месяц долг чиновника не уменьшился, а вырос почти в два раза. Ранее Мазгалин хотел продать дом своей бабушки в Староуткинске в счет долгов Марине К. Прокуратура Шалинского района Свердловской области установила, что Мазгалин, используя служебное положение, без проведения торгов получил в аренду два муниципальных земельных участка под ИЖС. Один из которых по договору переуступку права за 125 тысяч рублей переоформил на жительницу Екатеринбурга Марину К. Когда коррупционная схема была раскрыта, сделка были признаны недействительными, но Мазгалин отказался возвращать деньги Марине К. Фото: портал ФССП Фото: портал ФССП Фото: портал ФССП Фото: портал ФССП Фото: портал ФССП Фото: портал ФССП Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский чиновник Никита Мазгалин, который ранее баллотировался в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, а затем был уволен за махинации с землей и восстановлен в должности главы земельного комитета в поселке Староуткинск, задолжал частным лицам и организациям больше 831 тысячи рублей. Такая информация содержится на сайте Федеральной службы судебных приставов. На портале указано 16 позиций, по которым Мазгалину наложен арест, штраф или другое взыскание. В том числе указан долг чиновника к свердловчанке Марине К., которая ждет от него выплаты долга более 100 тысяч. Она посчитала, что Мазгалин тратит лишние деньги вместо того, чтобы вкладываться в возврат долгов. «Мазгалин живет и работает в Староуткинке, это поселок на две тысячи человек, большинство — дачники из Екатеринбурга. Там нет развлечений, общественного транспорта, никакой инфраструктуры, кроме магазинов. Возникает вопрос: куда он может тратить такие деньги? На что? Недвижимости у него нет, кроме рассыпающегося деревянного дома», — отметила Марина К. в беседе с журналистами. Сам Мазгалин в разговоре с URA.RU объяснил, что в счет долга Марине К. у него удерживается 50% зарплаты в течение нескольких месяцев. Мазгалин сообщил, что до звонка корреспондента не знал о других долгах, зафиксированных на сайте ФССП. За месяц долг чиновника не уменьшился, а вырос почти в два раза. Ранее Мазгалин хотел продать дом своей бабушки в Староуткинске в счет долгов Марине К. Прокуратура Шалинского района Свердловской области установила, что Мазгалин, используя служебное положение, без проведения торгов получил в аренду два муниципальных земельных участка под ИЖС. Один из которых по договору переуступку права за 125 тысяч рублей переоформил на жительницу Екатеринбурга Марину К. Когда коррупционная схема была раскрыта, сделка были признаны недействительными, но Мазгалин отказался возвращать деньги Марине К.