Свердловский чиновник хотел продать дом своей бабушки за долги. Ему пришлось брать микрозаймы

10 июня 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Чиновник из Староуткинска проиграл суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава земельного комитета администрации Староуткинска (Свердловская область) Никита Мазгалин, которого обязали выплатить больше 140 тысяч рублей за махинации с недвижимостью, предлагал в счет долгов забрать дом своей бабушки. Об этом URA.RU рассказала потерпевшая Марина Костина. «Сначала Мазгалин клялся, что отдаст деньги. Потом предложил в счет долга дом своей бабушки в Староуткинске (она плакала, когда узнала об этом, — ей негде жить). Но в последний момент отказался от сделки по дому, когда она уже была назначена. Я решила арестовать и реализовать его машину — Ford Focus — через приставов. И вот тут-то он забеспокоился: звонил приставам, верещал, что арест незаконный, и долг гораздо меньше стоимости машины. В итоге автомобиль он спрятал, теперь снова ездит», — рассказала Костина. Костина, со ссылкой на данные судебных приставов, также заявила, что у Мазгалина есть иные долги в микрофинансовых организациях. Это связано с его невозможностью и нежеланием отдавать долг. Однако суд взыскал с Мизгалина средства, полученные в ходе незаконной перепродажи земельных участков. «Суд полностью встал на мою сторону, а так как на работе Мазгалина восстановили, его бухгалтерия выплачивает мне рекордную сумму — 15 тысяч рублей ежемесячно», — рассказала Костина агентству. По ее словам, Мазгалин выплатил не все деньги и до сих пор должен вернуть судебные расходы, издержки, расходы на юристов по нескольким искам — всего более 100 тысяч рублей. Сам Мазгалин в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что полностью рассчитался по долгу перед Костиной. Он также заявил, что не слышал о других приписываемых ему долгах, в том числе в микрофинансовых организациях. По версии следствия, Мазгалин без проведения торгов получил в аренду два муниципальных земельных участка под строительство домов. За один из участков, как выяснил суд, он получил 125 тысяч, после чего договор был расторгнут — однако деньги покупатель обратно не получил. В отношении Мазгалина завели дело и уволили в связи с утратой доверия. Позднее его восстановили в должности и обязали выплачивать потерпевшей невозвращенную сумму. Фото: сайт ФССП Фото: сайт ФССП Фото: сайт ФССП Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава земельного комитета администрации Староуткинска (Свердловская область) Никита Мазгалин, которого обязали выплатить больше 140 тысяч рублей за махинации с недвижимостью, предлагал в счет долгов забрать дом своей бабушки. Об этом URA.RU рассказала потерпевшая Марина Костина. «Сначала Мазгалин клялся, что отдаст деньги. Потом предложил в счет долга дом своей бабушки в Староуткинске (она плакала, когда узнала об этом, — ей негде жить). Но в последний момент отказался от сделки по дому, когда она уже была назначена. Я решила арестовать и реализовать его машину — Ford Focus — через приставов. И вот тут-то он забеспокоился: звонил приставам, верещал, что арест незаконный, и долг гораздо меньше стоимости машины. В итоге автомобиль он спрятал, теперь снова ездит», — рассказала Костина. Костина, со ссылкой на данные судебных приставов, также заявила, что у Мазгалина есть иные долги в микрофинансовых организациях. Это связано с его невозможностью и нежеланием отдавать долг. Однако суд взыскал с Мизгалина средства, полученные в ходе незаконной перепродажи земельных участков. «Суд полностью встал на мою сторону, а так как на работе Мазгалина восстановили, его бухгалтерия выплачивает мне рекордную сумму — 15 тысяч рублей ежемесячно», — рассказала Костина агентству. По ее словам, Мазгалин выплатил не все деньги и до сих пор должен вернуть судебные расходы, издержки, расходы на юристов по нескольким искам — всего более 100 тысяч рублей. Сам Мазгалин в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что полностью рассчитался по долгу перед Костиной. Он также заявил, что не слышал о других приписываемых ему долгах, в том числе в микрофинансовых организациях. По версии следствия, Мазгалин без проведения торгов получил в аренду два муниципальных земельных участка под строительство домов. За один из участков, как выяснил суд, он получил 125 тысяч, после чего договор был расторгнут — однако деньги покупатель обратно не получил. В отношении Мазгалина завели дело и уволили в связи с утратой доверия. Позднее его восстановили в должности и обязали выплачивать потерпевшей невозвращенную сумму.