Тюменское правительство будет пиарить туризм в регионе через VK

Бренд Visit Tyumen запустил совместный проект с сервисом «VK Клипы» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бренд Visit Tyumen (ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области») запустил совместный проект с сервисом «VK Клипы» по рекламе туризма в регионе. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Стартовал совместный туристический проект и сервиса „VK Клипы“. Это первая в России коллаборация российского туристического бренда с платформой коротких вертикальных видео „VK Клипы“. Благодаря проекту пользователи социальной сети „ВКонтакте“ познакомятся с Тюменской областью, и, в частности, с Тобольском», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что с помощью сервиса в соцсети «ВКонтакте» можно ознакомиться узнать что-то новое об основных достопримечательностях Тобольска. В частности, о туркомплексе «Абалак», музее «Дворец наместника», Тюремным замком и т. д. «Также пользователей ждут обзоры на популярные заведения Тобольска, где подают блюда, приготовленные по старинным сибирским рецептам. Съемки уже прошли в ресторанах «Марк и Лев», «Поварня» и «Дворцовая», — уточнили в Инфоцентре.