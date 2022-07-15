Курганская область находится на предпоследнем месте в УрФО по турпотоку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область в январе—мае приехало больше 290 тыс. туристов, что в два раза больше числа путешественников в Ямало-Ненецком автономного округе. Данная информация размещена на сайте Росстата.

«Оценка туристского потока. <…> Курганская область, январь—май 2022: 291 677 [человек]. Ямало-Ненецкий автономный округ январь—май 2022: 120 105 [человек]», — указано в документе, размещенном на сайте Росстата.

Курганская область и ЯНАО занимают последние места в этом списке среди регионов УрФО. На первом месте по этому показателю в федеральном округе находится Свердловская область — 901 126 человек. В России больше всего туристов за пять месяцев приехало в Краснодарский край — 7,2 млн человек. Самый слабый турпоток за этот период наблюдался в Ненецком автономном округе — 6 457 человек.

Ранее стало известно, что, по предварительным оценкам, в Кургане турпоток увеличился на 20-30%. При этом в городе есть проблемы с необходимой инфраструктурой и специалистами.

На первом месте по турпотоку в УрФО находится Свердловская область Инфографика: URA.RU