В России изменили ПФР и ужесточили наказание за предательство. Путин подписал ряд важных законов

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Пресс-конференция с Президентом России Владимиром Путиным. Архив. Москва, ручка, портрет, путин владимир
14 июля Владимир Путин подписал почти 100 законов Фото:

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал ряд важных законов. URA.RU приводит главные изменения, которые внес в законодательство президент.

  • Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Для этого власти объединят ПФР и ФСС;
  • Утвержден закон, приравнивающий переход на сторону противника к государственной измене. Предателей ждет лишение свободы на срок от 12 до 20 лет;
  • Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Российские банки получили возможность взимать комиссию, размер которой превышает сумму выплачиваемых по вкладу процентов;
  • В России утвердили единый налоговый счет. Теперь россияне смогут оплачивать все налоговые обязательства единым платежом;
  • Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему. При этом власти не будет спрашивать согласия граждан, однако будут присылать им уведомления;
  • Путин утвердил закон об ужесточении наказания за пытки. Теперь должностным лицам, которых уличили в применении пыток, грозит до 12 лет лишения свободы;
  • В России ужесточили наказание за опасное вождение и повторную езду без прав. Водителям будет грозить штраф до 250 тысяч рублей или один год колонии;
  • Путин расширил полномочия региональных властей. Теперь они могут запрещать самовыгул домашних животных;
  • Водителям, которые выбрасывают мусор из окон автомобиля, теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение у водителей будут забирать машины;
  • Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Однако дачникам придется соблюдать все ветеринарные нормы и правила.

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Президент России Владимир Путин 14 июля подписал ряд важных законов. URA.RU приводит главные изменения, которые внес в законодательство президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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