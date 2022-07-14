14 июля Владимир Путин подписал почти 100 законов
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал ряд важных законов. URA.RU приводит главные изменения, которые внес в законодательство президент.
- Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Для этого власти объединят ПФР и ФСС;
- Утвержден закон, приравнивающий переход на сторону противника к государственной измене. Предателей ждет лишение свободы на срок от 12 до 20 лет;
- Путин разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Российские банки получили возможность взимать комиссию, размер которой превышает сумму выплачиваемых по вкладу процентов;
- В России утвердили единый налоговый счет. Теперь россияне смогут оплачивать все налоговые обязательства единым платежом;
- Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему. При этом власти не будет спрашивать согласия граждан, однако будут присылать им уведомления;
- Путин утвердил закон об ужесточении наказания за пытки. Теперь должностным лицам, которых уличили в применении пыток, грозит до 12 лет лишения свободы;
- В России ужесточили наказание за опасное вождение и повторную езду без прав. Водителям будет грозить штраф до 250 тысяч рублей или один год колонии;
- Путин расширил полномочия региональных властей. Теперь они могут запрещать самовыгул домашних животных;
- Водителям, которые выбрасывают мусор из окон автомобиля, теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение у водителей будут забирать машины;
- Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Однако дачникам придется соблюдать все ветеринарные нормы и правила.
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