МО: Киев насильно отправляет на фронт призывников с заболеваниями

15 июля 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Украина принуждает идти на передовую бойцов с ограничениями по здоровью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военкоматы Украины отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью. Для этого их принуждают писать отказы от прохождения медицинской комиссии. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии. Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе», — сказал Мизинцев в ходе брифинга. Он отметил, что «это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель». Подобные действия Киева Мизинцев сравнил с действиями нацистов в последние месяцы Великой Отечественной войны. Ранее британская газета Daily Mail писала, что ВСУ) теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. По информации издания, во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь, а в Одессе полицейские искали призывников на пляже. Министр обороны Украины признавался в высоком истощении армии. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Военкоматы Украины отправляют на передовую граждан с ограничениями по здоровью. Для этого их принуждают писать отказы от прохождения медицинской комиссии. С таким заявлением выступил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии. Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе», — сказал Мизинцев в ходе брифинга. Он отметил, что «это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель». Подобные действия Киева Мизинцев сравнил с действиями нацистов в последние месяцы Великой Отечественной войны. Ранее британская газета Daily Mail писала, что ВСУ) теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. По информации издания, во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь, а в Одессе полицейские искали призывников на пляже. Министр обороны Украины признавался в высоком истощении армии. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики.