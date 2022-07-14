Электронные часы отсчитывали дни до начала Универсиады Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В полночь в Историческом сквере в Екатеринбурге начали демонтаж часов, которые отсчитывали время до начала Универсиады. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«В Екатеринбурге убирают часы, которые отсчитывали время до международной Универсиады-2023», — пишет telegram-канал «Квартал миллионеров». 29 апреля FISU заявило, что запланированная на 2023 год летняя Универсиада в Екатеринбурге будет отложена на неопределенный срок.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что соревнования FISU заменят на новый проект — Международные летние университетские игры. «Мы практически полностью к ней готовы [к Универсиаде], объекты почти достроены», — рассказывал Куйвашев. В играх примут участие пять тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах.

Право на проведение Всемирных студенческих игр Екатеринбург получил в июле 2019-го. К Универсиаде-2023 строили 40 объектов инфраструктуры, в том числе пять общежитий деревни, которые потом передадут Уральскому федеральному университету (УрФУ). Ранее полпред президента РФ на Урале Владимир Якушев говорил, что лишение Екатеринбурга Универсиады не повлияет на стройки.

Электронные часы показывали, сколько дней осталось до Универсиады Фото: telegram-канал «Квартал миллионеров»

Часы начали убирать ночью Фото: telegram-канал «Квартал миллионеров»