Делегация оценила причиненный монастырю ущерб, чтобы составить план дальнейших действий Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Делегация из Челябинской области, которая сейчас находится в Донецкой народной республике (ДНР), помогает восстанавливать Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, обитателям монастыря доставили генератор, медикаменты, и продукты питания.

«Южноуральцы передали гуманитарный груз, пообщались с настоятелем и обитателями монастыря. Гости обошли территорию обители, им показали основные здания и оценили причиненный ущерб, чтобы определиться с дальнейшей помощью», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

Там отметили, что вместе с делегацией стены монастыря покинули пожилые монахини. Их доставили в безопасное место. На видео, предоставленном правительством региона, присутствует известный многим на освобожденных территориях челябинец Юрий «Ангел» Гагарин, который на протяжении нескольких месяцев помогает восстанавливать районы от разрушений.

Ранее Украина открыла огонь по Никольскому. В тот момент там шла эвакуация из монастыря. По словам военкора «Известий», такие обстрелы в селе проводятся ежедневно.

Многие объекты инфраструктуры городов ДНР и ЛНР нуждаются в восстановлении после обстрела со стороны ВСУ. Снаряды украинских военных также долетают и до приграничных российских областей. Так утром 15 июля после артобстрела в селе Некислицы Брянской области была перебита линия электропередач.

Спецоперация РФ на Украине идет уже пятый месяц. Как сообщили в Кремле, действия российских военных направлены на спасение мирного населения Донбасса. Операция призвана прекратить военные действия на территории республик, которые восемь лет назад начали украинские националисты.

Челябинский «Ангел» помогает восстанавливать монастырь Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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