Челябинские военнослужащие по контракту отправились на Украину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Алексей Текслер 15 июля дал напутствие челябинским военным перед их отправкой на Украину. Глава региона обратился к ним через аватар, транслирующийся на кузове грузовика, и сказал, что гордится каждым из них. Сам Текслер уехал в Магнитогорск, где находится с визитом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и обращение к военным транслировали по видео.

«К сожалению я не смог в этот день быть рядом с вами. Хотелось лично напутствовать на выполнение благородной воинской миссии. Я горжусь каждым из вас. Безмерно ценю ваш искренний патриотический порыв», — передал аватар слова губернатора.

Текслер добавил, что стремление бойцов помочь народу Донбасса и Украины является мужественным решением. Жители Челябинской области поддерживают солдат.

Текслер не смог посетить мероприятие по отправке солдат на Украину лично из-за рабочей поездки в Магнитогорск. Туда 14 июля приехала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В первый день глава региона показал спикеру Совета городской аэропорт. В планах также посетить металлургический комбинат, осмотреть социальные объекты города.

Ранее из региона на Украину отправилось 125 добровольцев. Все они имеют опыт боевых действий. К тому же перед отправкой каждый из них прошел необходимый курс подготовки.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Она призвана защитить население Донбасса от геноцида, который устроили украинские националисты. Российские военные освобождают захваченные территории и оказывают помощь местному населению.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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