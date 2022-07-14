Школа Кургана отказалась принять ученицу в 10-й класс

Набор в 10-тые классы курганских школ продолжается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одной из школ Кургана выпускницу 9-го класса отказались брать на обучение в 10-й класс, предположительно, из-за троек в аттестате. На школьной комиссии девочке рекомендовали поступать в училище или техникум, рассказали URA.RU родители учеников школы.

«Ситуация неприятная: одна из учениц, изъявивших желание продолжить обучение в 10-м классе школы, не прошла отбор. На школьной комиссии девочке посоветовали поступить в колледж или училище. У нее в аттестате есть тройки. Мама ребенка возмущалась, но жаловаться в ведомства не стала, решила перевести девочку в другую школу. Может ли школа отказать ребенку в обучении из-за успеваемости?», — удивлены родители учеников.

В департаменте соцполитики администрации Кургана URA.RU ответили, что в соответствии с положениями действующего законодательства вопросы приема в школу, в том числе перевода, и комплектования классов относятся к компетенции общеобразовательной организации. «В приеме в муниципальную общеобразовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. Письменных обращений об отказе в приеме в 10 класс в Департамент социальной политики не поступало. По состоянию на 12.07.2022 года принято в 10 классы школ города Кургана 1379 человек, 284 места свободны. Набор в 10 классы продолжается», — отметили в ведомстве.

Председатель областного родительского комитета Юрий Леонов отмечает, что некоторые школы стараются не брать выпускников с тройками ради улучшения показателей. «Проблема такая есть. Но родители предпочитают уходить от решения каких-либо проблем в школе — проще забрать документы и уйти в другую школу, чем пытаться добиться справедливости. И по факту так оно и получается. Но это выбор каждого», — сказал он. Родительский комитет готов оказать юридическую помощь в случае подобных отказов.

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