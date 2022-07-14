В Тюмени из-за санкций подорожает плата за детские сады

За услуги муниципальных садов тюменцы будут платить больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за санкций в отношении России в тюменских детских садах поднимут плату за уход и присмотр за детьми. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования администрации города.

«В условиях введения санкций наблюдается значительный рост цен на продукты. Увеличение размера родительской платы напрямую связано с этим. Действующий размер не позволяет обеспечить сбалансированное питание дошкольников. Подготовлен проект постановления об увеличении с 1 сентября размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах», — рассказали URA.RU в департаменте образования Тюмени.

Если документ будет принят, то в новом учебном году родителям придется платить за сады по 3000 рублей (в группах полного дня) и 1 200 (группы кратковременного пребывания). Сейчас стоимость составляет 2 700 и 1 150 рублей соответственно.

Как отметили в департаменте, последний раз плата за детские сады увеличивалась 1 февраля. До этого — в 2017-м году. Для льготных категорий также предусмотрены скидки от 20% до 100% процентов, в зависимости от состава семьи и состояния здоровья детей и родителей.

Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени изменили порядок индексации родительской платы. Если ранее она устанавливалась на год, то теперь может меняться дважды за тот же период.

Санкции со стороны Запада и ряда зарубежных компаний в отношении России начали вводить на фоне спецоперации РФ на Украине. Результатом стал всплеск цен на продукты, а также пропажа с полок российских магазинов части импортных товаров.

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