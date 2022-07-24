Пермяки жалуются на разбавленную газировку в сетях фастфуда

В Burger King вместо Сoca-cola продают «Дюшес» и «Байкал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермяки недовольны газировкой российского производства в ресторанах быстрого обслуживания. По их мнению, она «не дотягивает» по качеству до напитков, производители которых приостановили свою деятельность в РФ. Своим негодованием потребители делятся в соцсетях.

«Пришел вчера в Burger King, а там только одни напитки от Черноголовки. Пить некоторые невозможно. Просто разбавленные с водой явно. Что это? Ужас. Буду скучать по „Коле“ и нормальной „Фанте“», — написал подписчик группы «Черный Список | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Подобные жалобы жители пишут также в отношении сети KFC, Chiken и т. д. Часть пермяков, принимающая участие в подобных обсуждениях, соглашается и отмечает, что «раньше было вкуснее». Другие же называют авторов таких постов нытиками и предлагают пить воду, «чайный гриб» или же вообще уехать из страны. К слову, во многих точках фастфуда Перми по-прежнему разливают и продают «колу» и «пепси».

Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России три месяца назад. Это произошло после начала спецоперации на Украине, которая направлена на спасение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начали заявлять о своем уходе с российского рынка. Отечественные производители начали активно замещать ушедшие бренды. Например, пермский завод заявил, что готов заменить Coca-Cola и Pepsi своими напитками.