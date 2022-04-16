Пермский завод готов заменить Coca-Cola и Pepsi

Очерский завод напитков готов к импортозамещению Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Очерский завод безалкогольных напитков готов заменить иностранные напитки иностранных компаний в случае их ухода с рынка. Об этом сообщили в официальном telegram-канале агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.

«Завод обладает современным оборудованием. Общие производственные мощности составляют более шести миллионов бутылок в месяц. Имея собственную лабораторию контроля качества, Очерский завод напитков составляет большую конкуренцию импортной продукции», — указано в telegram-канале.

На заводе выпускают сладкую газировку и джемы из местных дикорастущих ягод — более 50 наименований. В их числе напитки «Тайфун», «Морсеево», «Juicy Тайфун», «Светлый родник», «Медвежий ключ» и «KARAT». Также, завод выпускает напитки и воду под марками федеральных продуктовых ритейлеров.

Иностранные компании со своей газированной водой пока никуда с прилавков не уходят, но их продукция подорожает. К примеру, Coca-Cola заявила о поднятии цен на 30%.

Рост цен связывают с экономической ситуацией в стране. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Например, пермские ученые создают импортозамещающее оборудование для ферм.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам