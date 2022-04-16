Пермский завод готов заменить Coca-Cola и Pepsi

Очерский завод безалкогольных напитков готов заменить иностранные напитки иностранных компаний в случае их ухода с рынка. Об этом сообщили в официальном telegram-канале агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.
«Завод обладает современным оборудованием. Общие производственные мощности составляют более шести миллионов бутылок в месяц. Имея собственную лабораторию контроля качества, Очерский завод напитков составляет большую конкуренцию импортной продукции», — указано в telegram-канале.
На заводе выпускают сладкую газировку и джемы из местных дикорастущих ягод — более 50 наименований. В их числе напитки «Тайфун», «Морсеево», «Juicy Тайфун», «Светлый родник», «Медвежий ключ» и «KARAT». Также, завод выпускает напитки и воду под марками федеральных продуктовых ритейлеров.
Иностранные компании со своей газированной водой пока никуда с прилавков не уходят, но их продукция подорожает. К примеру, Coca-Cola заявила о поднятии цен на 30%.
Рост цен связывают с экономической ситуацией в стране. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Например, пермские ученые создают импортозамещающее оборудование для ферм.
Очерский завод безалкогольных напитков готов заменить иностранные напитки иностранных компаний в случае их ухода с рынка. Об этом сообщили в официальном telegram-канале агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края. «Завод обладает современным оборудованием. Общие производственные мощности составляют более шести миллионов бутылок в месяц. Имея собственную лабораторию контроля качества, Очерский завод напитков составляет большую конкуренцию импортной продукции», — указано в telegram-канале. На заводе выпускают сладкую газировку и джемы из местных дикорастущих ягод — более 50 наименований. В их числе напитки «Тайфун», «Морсеево», «Juicy Тайфун», «Светлый родник», «Медвежий ключ» и «KARAT». Также, завод выпускает напитки и воду под марками федеральных продуктовых ритейлеров. Иностранные компании со своей газированной водой пока никуда с прилавков не уходят, но их продукция подорожает. К примеру, Coca-Cola заявила о поднятии цен на 30%. Рост цен связывают с экономической ситуацией в стране. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Например, пермские ученые создают импортозамещающее оборудование для ферм.