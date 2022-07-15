Премьер-министр Армении Пашинян встретился с главой ЦРУ Бернсом

15 июля 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян обсудил с Уильямом Бернсом вопросы международной безопасности и ситуацию в Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Никол Пашинян встретился с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина. «Премьер-министр Никол Пашинян принял главу ЦРУ США Уильяма Бернса. Собеседники обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью, борьбой с терроризмом. Были упомянуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа», — говорится в пресс-релизе. В пятницу Бернс прибыл в Ереван без предупреждения. Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минобороны РФ в невыполнении обещаний по Карабаху. По его словам, войска Армении не вышли из Карабаха, за что ручалось российское военное ведомство. 6 июля президент России Владимир Путин обсуждал с Пашиняном вопрос реализации договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Никол Пашинян встретился с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина. «Премьер-министр Никол Пашинян принял главу ЦРУ США Уильяма Бернса. Собеседники обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью, борьбой с терроризмом. Были упомянуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа», — говорится в пресс-релизе. В пятницу Бернс прибыл в Ереван без предупреждения. Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Минобороны РФ в невыполнении обещаний по Карабаху. По его словам, войска Армении не вышли из Карабаха, за что ручалось российское военное ведомство. 6 июля президент России Владимир Путин обсуждал с Пашиняном вопрос реализации договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху.