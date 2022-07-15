Курганских аграриев назвали лидерами по страхованию посевов

Аграрии Курганской области попали в лидеры по агрострахованию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сельхозпроизводители Курганской области названы одними из лидеров по агрострахованию. Данную информацию обнародовал президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов на совещании в Совете Федерации.

В российской системе агрострахования от чрезвычайных ситуаций на данный момент участвует 29 регионов. «В числе лидеров — Омская, Тамбовская, Самарская, Волгоградская, Амурская, Курганская, Саратовская области, Алтайский и Приморский края, Республика Мордовия», — цитирует Биждова «Российская газета».

Страховщики рассказали сенаторам, что в стране увеличивается число фермеров, пользующихся новой программой страхования от ЧС. За шесть месяцев текущего года уже застраховано 1,1 млн гектаров посаженных растений. Программа защиты растениеводов от чрезвычайных ситуаций регионального значения позволяет им значительно быстрее оформить компенсацию ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область попала в топ-10 по сельхозтехнике. Регион находится среди лидеров по количеству тракторов и другой техники, прошедшей техосмотр.