США и Саудовская Аравия приняли важное решение по поставкам нефти

16 июля 2022 в 04:53 Размер текста - 17 +

Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти, заявили США Фото: Алексей Андронов © URA.RU Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома. «Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. США поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Президент США Джо Байден в эту пятницу «отправился на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома. «Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. США поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Президент США Джо Байден в эту пятницу «отправился на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман.