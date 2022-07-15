15 июля 2022

США и Саудовская Аравия приняли важное решение по поставкам нефти

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Клипарты. Сургут , качалка, нефть, нефтедобыча
Эр-Рияд обязался поддерживать баланс мирового рынка нефти, заявили США Фото:

Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

«Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. США поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Президент США Джо Байден в эту пятницу «отправился на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман.

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Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями руководства США взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях обеспечения устойчивого экономического роста. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома. «Саудовская Аравия взяла на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти в целях устойчивого экономического роста. США поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома. Президент США Джо Байден в эту пятницу «отправился на поклон» в Эр-Рияд к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду, чтобы убедить его увеличить добычу нефти и ввести санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Об этом заявил принц Саудовской Аравии, министр энергетики Абдулазиз бин Салман.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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