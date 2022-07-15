В Кургане сообщили об успешном запуске очистных сооружений

По сообщению коммунальщиков, нормальное водоснабжение должно восстановиться к концу дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские коммунальщики рассказали об успешном запуске очистных сооружений водопровода «Арбинка». Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Запуск очистных сооружений водопровода „Арбинка“ прошел успешно. Система наполняется водой. Полное восстановление водоснабжения ожидается в течение дня», — написано на странице компании «Водный союз». При это telegram-канал «Курганский сплетник» в 11:12 16 июля опубликовал такое сообщение: «Воды в части Кургана нет до сих пор».

На сутки 15 июля в Кургане отключали подачу холодной воды для проведения ремонта на городских очистных сооружениях. В течение последующих 24 часов «Водный союз» должен выполнить санитарную промывку водных сетей. После проведения дезинфекции компания проведет контроль качества воды.

URA.RU писало ранее, что жители Курганской области из-за ремонта на городских очистных сооружениях почти на трое суток остались без питьевой воды. Вечером 14 июля было снижено давление в сети холодного водоснабжения, так как начался массовый разбор воды перед ее полным отключением. Примерно в полночь водоснабжение Кургана, поселка Юргамыш, села Кетово, микрорайонов Путейский, Увал, Черемухово и Тополя было прекращено.