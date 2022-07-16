Свердловчане поставили рекорд на концерте Клавы Коки

Певица рассказала, что ее выступление посетили 50 тысяч человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Концерт Клавы Коки (Клавдия Высокова) в Каменске-Уральском (Свердловская область) собрал 50 тысяч человек. Для небольшого города такое количество зрителей на главной площади стало рекордным. Об этом певица написала в своем telegram-канале.

«Каменск-Уральский, концерт был очень крутой. Поставили рекорд и собрали на площади максимальное количество людей. Написали, что было даже не 35 тысяч, а 50! Круто. Спасибо, что пришли и приехали из соседних округов и городов Урала. Родня. Фэм!», — написала Клава Кока.

Певица выступила в Каменске-Уральском на празднике ко Дню металлурга. После концерта она выложила сториз, в котором написала, что ее слушали 35 тысяч человек. День металлурга отметили в нескольких городах Свердловской области. В Первоуральске выступила группа «Иванушки International», а в Краснотурьинске представителей металлургической отрасли порадовали рэпер T-killah и певица Ольга Серябкина.