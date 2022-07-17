Депутат ФРГ: поставки оружия Украине ведут к третьей мировой

17 июля 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Поставки вооружения на Украину оттягивают разрешение конфликта, считает немецкий политик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Увеличение военных поставок западных стран на Украину приближает риски развязывания третьей мировой войны. Об этом заявила член Левой партии Германии Севима Дагделена. «Поставки на Украину все более тяжелого вооружения во все больших количествах, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риск перерастания конфликта в третью мировую войну», — сказала Дагделена в интервью китайской газете Global Times. По ее словам, эти опасения разделяют две трети населения Германии. «Так что в этом вопросе мы нисколько не изолированы», — добавила она. По мнению политика, конфликт на Украине можно разрешить исключительно дипломатическим путем. «Конфликты ведутся оружием, а заканчиваются переговорами. Запад во главе с США и Великобританией возлагает надежды на опосредованную войну и войну на истощение. Цель состоит в том, чтобы ослабить Россию в долгосрочной перспективе, и для достижения этого Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины», — заявила Дагделена. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Позже Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Увеличение военных поставок западных стран на Украину приближает риски развязывания третьей мировой войны. Об этом заявила член Левой партии Германии Севима Дагделена. «Поставки на Украину все более тяжелого вооружения во все больших количествах, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риск перерастания конфликта в третью мировую войну», — сказала Дагделена в интервью китайской газете Global Times. По ее словам, эти опасения разделяют две трети населения Германии. «Так что в этом вопросе мы нисколько не изолированы», — добавила она. По мнению политика, конфликт на Украине можно разрешить исключительно дипломатическим путем. «Конфликты ведутся оружием, а заканчиваются переговорами. Запад во главе с США и Великобританией возлагает надежды на опосредованную войну и войну на истощение. Цель состоит в том, чтобы ослабить Россию в долгосрочной перспективе, и для достижения этого Запад готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины», — заявила Дагделена. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Позже Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое.