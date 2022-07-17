Кадыров: мы готовы с легкостью забрать Киев и страны НАТО. «Запад не понимает, насколько РФ сильна»

18 июля 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

России не сможет противостоять никакая армия мира, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не осознает насколько могущественны силы ВС РФ для противостояния с любой угрозой для государства, Россия с легкостью готова «забрать» Украину и страны Североатлантического альянса. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и ПРАВДА! Запад еще не понимает, насколько МЫ сильны!», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Он отметил, что на стороне России справедливость и патриотизм, а также вера в светлое будущее страны. Ранее Кадыров заявлял, что наличие оружия, техники, боеприпасов и наемников НАТО свидетельствует о том, что военно-политический блок придерживается нацистской идеологии. По его мнению, украинские националисты сражаются за сухие пайки западноевропейского производства из второсортных продуктов. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Запад не осознает насколько могущественны силы ВС РФ для противостояния с любой угрозой для государства, Россия с легкостью готова «забрать» Украину и страны Североатлантического альянса. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и ПРАВДА! Запад еще не понимает, насколько МЫ сильны!», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Он отметил, что на стороне России справедливость и патриотизм, а также вера в светлое будущее страны. Ранее Кадыров заявлял, что наличие оружия, техники, боеприпасов и наемников НАТО свидетельствует о том, что военно-политический блок придерживается нацистской идеологии. По его мнению, украинские националисты сражаются за сухие пайки западноевропейского производства из второсортных продуктов. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.