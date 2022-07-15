Кадыров: украинские нацисты сражаются ради западных сухпайков

15 июля 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Украинские националисты сражаются за сухие пайки западноевропейского производства из второсортных продуктов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В разворошенных гнездах нациков, бандеровских прихвостней и шайтанов нередко можно наткнуться на разнообразные сухпайки западноевропейского производства. Теперь понятно, за что воюют украинцы — ради пары пакетиков второсортных продуктов, которые завезены из самой продвинутой Европы», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также глава Чечни подчеркнул, что наличие оружия, техники, боеприпасов и наемников НАТО свидетельствует о том, что Североатлантический альянс придерживается нацистской идеологии. «Абсолютно все, что необходимо для войны до последнего украинца, здесь присутствует», — отметил Кадыров. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила до 100 украинских боевиков и более 1000 артиллерийских снарядов для американских гаубиц в Славянске. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украине не хватает бронированных машин для начала контрнаступления. Агентство Bloomberg писало, что у Евросоюза не хватает денег для помощи Украине. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия.