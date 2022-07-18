«Ъ»: Канада отправила турбину для «Северного потока» в Германию

Канада отправила турбину для «Северный поток» в Германию на самолете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Канада отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на своего источника.

17 июля Канада отправила в Германию отремонтированную турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по «Северному потоку», сообщает собеседник газеты. Уточняется, что для ускорения прибытия машина доставляется самолетом.

Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. Президент Украины Владимир Зеленский лично высказал свое недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за решения по турбине.