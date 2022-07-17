Зеленский высказал недовольство премьеру Канады из-за турбины РФ

18 июля 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский лично высказал премьер-министру Канады Джастину Трюдо недовольство из-за решения вернуть России турбину для «Северного потока». Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Говорил сегодня с премьер-министром Джастином Трюдо. Мы обсудили наше сотрудничество, но отдельно акцентировал на том, что украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для „Северного потока“, которую решено передать Германии. Фактически в нарушение санкционного режима», — сказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что Канада не соблюдает санкционную политику Запада. Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. Экономические аналитики выразили мнение, что положение Европы на мировом рынке подводит к запуску «Северного потока-2». Депутат Бундестага Тино Шрупалла предрек срок отмены санкций против РФ. Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции. Давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента РФ Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства.