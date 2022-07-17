17 июля 2022

Зеленский высказал недовольство премьеру Канады из-за турбины РФ

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир, гончарук алексей
Владимир Зеленский обвинил власти Канады в несоблюдении санкционной политики Запада Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский лично высказал премьер-министру Канады Джастину Трюдо недовольство из-за решения вернуть России турбину для «Северного потока». Об этом он сообщил в своем видеообращении.

«Говорил сегодня с премьер-министром Джастином Трюдо. Мы обсудили наше сотрудничество, но отдельно акцентировал на том, что украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для „Северного потока“, которую решено передать Германии. Фактически в нарушение санкционного режима», — сказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что Канада не соблюдает санкционную политику Запада.

Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. Экономические аналитики выразили мнение, что положение Европы на мировом рынке подводит к запуску «Северного потока-2». Депутат Бундестага Тино Шрупалла предрек срок отмены санкций против РФ.

Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции. Давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента РФ Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский лично высказал премьер-министру Канады Джастину Трюдо недовольство из-за решения вернуть России турбину для «Северного потока». Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Говорил сегодня с премьер-министром Джастином Трюдо. Мы обсудили наше сотрудничество, но отдельно акцентировал на том, что украинцы никогда не воспримут решение Канады по турбине для „Северного потока“, которую решено передать Германии. Фактически в нарушение санкционного режима», — сказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что Канада не соблюдает санкционную политику Запада. Ранее сообщалось, что Канада вопреки просьбам Киева собралась сделать исключение из антироссийских санкций и вернуть турбину для «Северного потока». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из России по «Северному потоку», в Германии готовились принять экстренные меры. Экономические аналитики выразили мнение, что положение Европы на мировом рынке подводит к запуску «Северного потока-2». Депутат Бундестага Тино Шрупалла предрек срок отмены санкций против РФ. Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции. Давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента РФ Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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