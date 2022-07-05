Финляндия и Швеция приблизились к вступлению в НАТО

05 июля 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Трансляция процедуры велась на официальном сайте НАТО. Швеция и Финляндия завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс 4 июля. Ранее страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Позже, 21 июня, страны-участницы военно-политического блока официально пригласили государства в альянс. 1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции запустило правительство ФРГ. 2 июля принятие Финляндии и Швеции в НАТО подтвердил президент США Джо Байден. По итогам саммита в Мадриде решение поддержала в том числе и Турция, которая ранее долгое время блокировала переговоры по этому вопросу.