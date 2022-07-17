Курганские власти признались, что набивают руку на ремонте моста

В правительстве Курганской области заявили, что «набираются опыта» на ремонте Некрасовского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области признались, что сейчас набивают руку и набираются опыта на ремонте Некрасовского моста. Об это сообщила директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

«<…> Немного нужно потерпеть. А рассуждать, что качественно, что некачественно — ну мало людей у нас сейчас работают руками. Набиваем руку, нарабатываем опыт, дальше будем двигаться быстрее. <…> Сейчас очень оперативно подрядчик армирует и бетонирует, как только бетон схватится, они опять же откроют мост и будет организована работа по реверсу», — сообщила Саблукова в телефонном разговоре, опубликованном в группе Ural Mash в соцсети «ВКонтакте».

Саблукова также отметила, что люди на объекте постоянно меняются. «Кто-то выполняет бетонные работы, кто-то выполняет демонтажные работы, кто-то работает по кабелю, асфальт придут делать совершенно другие люди», — заявила глава департамента.

По словам депутата гордумы Кургана Ивана Камшилова, договор на ремонт моста не предусматривал полное перекрытие путепровода. В том числе он заявил, что администрация Кургана, по его мнению, не смогла внятно объяснить, для чего требовалось полное перекрытие моста.

До этого URA.RU писало, что на улице Станционной в Кургане с Некрасовского моста, где идет ремонт, на дорогу падают куски бетона. По словам жителей, проезжать под мостом страшно, поскольку падающий бетон может нанести вред здоровью или спровоцировать ДТП.

Некрасовский мост планируется отремонтировать до середины октября, перекрытие движения продлится до 25 августа. Ремонт осуществляет тюменская компания «Альфа Строй».

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