Куски бетона лежат на дороге под Некрасовским мостом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на ул. Станционная с Некрасовского моста, где идет ремонт, по словам местной жительницы, упали куски бетона, из-за которых может случиться ДТП. Об этом 15 июля URA.RU рассказала водитель, которая проезжала мимо.

«Сегодня утром ехала по улице Станционная под Некрасовским мостом. На асфальте лежали куски бетона, который падает сверху. Проезжать было страшно. Если такой кусок попадет в машину, может и убить, или, как минимум, спровоцировать ДТП», — сообщила водитель.

Ее удивило, как рабочие могли допустить падение бетона. «При работах по демонтажу бетонных конструкций на путепроводе Некрасовский предпринимаются все необходимые меры по организации дорожного движения. Так, в процессе производства работы, во время которых было возможно падения гравия или кусков бетона, на проезжей части, идущей внизу моста по улицам Станционной и Омской, подрядчиком выставляются предупреждающие дорожные знаки и машина заграждения», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии. По данным городского управления дорожного хозяйства и благоустройства, в настоящий момент такие работы не проводятся.

Некрасовский мост планируют отремонтировать до середины октября. Ремонт путепровода стоимостью 55 млн рублей на улице Пролетарская в Кургане выполняет тюменская компания «Альфа Строй». Из-за ремонта в начале июля пришлось до 25 августа перекрыть мост. Ранее представители мэрии были недовольны темпами работ на объекте. В июле глава города Елена Ситникова отметила, что работы идут по графику.

По мнению водителя, куски бетона откололись от плит, которые расположены на краю моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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