Власти ДНР: драмтеатр Мариуполя взорвали ВСУ

К взрыву драмтеатра в Мариуполе причастны украинские военные, сообщили власти ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Взрыв в драматическом театре Мариуполя произошел по вине украинских военных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Донецкой народной республики.

«Власти ДНР располагают достоверными данными, установленными в ходе расследования, которые свидетельствуют о том, что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел по вине украинских военных. Об этом рассказал источник», — пишет агентство.

Ранее жители Мариуполя рассказали о том, как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 16 марта взорвали драмтеатр, в котором в тот момент выдавали гуманитарную помощь. При этом украинские власти и западные СМИ обвиняли во взрыве Россию. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя опроверг эти заявления, пишет RT.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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