Сенатор назвал единственный способ вернуть отношения с Европой

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Отношения России и ЕС зависят от спецоперации на Украине, считает Владимир Джабаров Фото:

Успех специальной операции на Украине поможет восстановить отношения России и Евросоюза. Такое мнение в своем telagram-канале высказал сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

«Сейчас иногда слышишь высказывания, что из-за событий на Украине европейские страны рвут с нами связи. На это хочется ответить следующим образом. Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете — это безусловная победа России в специальной операции на Украине. И тогда, я уверен, европейцы посчитают за честь, если мы согласимся восстановить с ними нормальные отношения», — написал Джабаров.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Евросоюза начали массово высылать российских дипломатов. В Кремле заявили, что если такая тенденция продолжится, Россия может разорвать дипотношения со странами Запада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов из стран ЕС связана с давлением США, пишет RT.

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Успех специальной операции на Украине поможет восстановить отношения России и Евросоюза. Такое мнение в своем telagram-канале высказал сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. «Сейчас иногда слышишь высказывания, что из-за событий на Украине европейские страны рвут с нами связи. На это хочется ответить следующим образом. Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете — это безусловная победа России в специальной операции на Украине. И тогда, я уверен, европейцы посчитают за честь, если мы согласимся восстановить с ними нормальные отношения», — написал Джабаров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Евросоюза начали массово высылать российских дипломатов. В Кремле заявили, что если такая тенденция продолжится, Россия может разорвать дипотношения со странами Запада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов из стран ЕС связана с давлением США, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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