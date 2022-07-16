Сенатор назвал единственный способ вернуть отношения с Европой

16 июля 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Отношения России и ЕС зависят от спецоперации на Украине, считает Владимир Джабаров Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Успех специальной операции на Украине поможет восстановить отношения России и Евросоюза. Такое мнение в своем telagram-канале высказал сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. «Сейчас иногда слышишь высказывания, что из-за событий на Украине европейские страны рвут с нами связи. На это хочется ответить следующим образом. Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете — это безусловная победа России в специальной операции на Украине. И тогда, я уверен, европейцы посчитают за честь, если мы согласимся восстановить с ними нормальные отношения», — написал Джабаров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Евросоюза начали массово высылать российских дипломатов. В Кремле заявили, что если такая тенденция продолжится, Россия может разорвать дипотношения со странами Запада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов из стран ЕС связана с давлением США, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Успех специальной операции на Украине поможет восстановить отношения России и Евросоюза. Такое мнение в своем telagram-канале высказал сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров. «Сейчас иногда слышишь высказывания, что из-за событий на Украине европейские страны рвут с нами связи. На это хочется ответить следующим образом. Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете — это безусловная победа России в специальной операции на Украине. И тогда, я уверен, европейцы посчитают за честь, если мы согласимся восстановить с ними нормальные отношения», — написал Джабаров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого страны Евросоюза начали массово высылать российских дипломатов. В Кремле заявили, что если такая тенденция продолжится, Россия может разорвать дипотношения со странами Запада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов из стран ЕС связана с давлением США, пишет RT.