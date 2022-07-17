Чиновников ЯНАО заставят повышать квалификацию

На программу по улучшению муниципального управления выделены миллиарды рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновников Салехарда и Надымского района ЯНАО обязали повышать квалификацию из-за недостаточного уровня эффективности муниципального управления. Как сообщается на сайтах муниципалитетов, на эту программу власти Надыма выделяют более трех миллионов рублей, а мэрия Салехарда — более двух миллиардов рублей.

«Цели программы „Совершенствование муниципального управления“ — повышение эффективности управления на территории Салехарда. Задачи программы — противодействие коррупции, повышение профессионального уровня муниципальных служащих, способствование достижению максимальной прозрачности механизмов власти, мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики», — говорится в документах на сайте мэрии Салехарда.

В Салехарде эта программа будет действовать до 2026 года и потратят на нее 2 454 969 706 рублей. В Надыме она рассчитана до 2024 года и объем ее финансирования составил 3 132 920 рублей.

На сайте администрации Надымского района говорится, что отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков у муниципальных служащих сказывается на качестве работы. «Как следствие — это приводит к формированию негативного имиджа, потере авторитета и подрыву доверия населения к муниципальной службе и органам местного самоуправления», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО возросло число коррупционных преступлений. За 2020 год было пресечено 30 попыток взяточничества.

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