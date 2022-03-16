Число коррупционных преступлений в ЯНАО удвоилось

В ЯНАО было выявлено больше преступлений, имеющих коррупционную составляющую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале выросло количество выявленных коррупционных преступлений более чем в два раза. Это следует из доклада заместителя начальника УМВД РФ по ЯНАО Игоря Раманюка на заседание заксобрания региона.

«За 2020 год выявлено преступлений в сфере освоения бюджетных средств — 28, за 2021 год — 68, в 2020 году (преступлений — прим. ред.) связанных с реализацией нацпроектов — 7, в 2021 — 38 (плюс 543%)», — говорится в докладе. Кроме того, было пресечено 30 попыток взяточничества. Из них только четыре были не в особо крупном размере.

В докладе было озвучено и то, что на Ямале самый большой средний размер взяток — 2 миллиона 527 тысяч рублей. В то время как по России этот показатель составляет всего 486 тысяч рублей, а в УрФО — 374 тысячи рублей.

В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявлял, что регион ждут новые коррупционные дела. Кроме того, глава округа сообщал, что в регионе ведут серьезную кадровую работу для борьбы с коррупцией.