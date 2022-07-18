Мишустин пообещал Рогозину скорое назначение

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Военно-промышленная конференция. Дмитрий Рогозин. Пермь, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин скоро «займет свое место в строю», пообещал Мишустин Фото:

Ушедший в отставку экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин скоро займет новую должность. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Хочу поблагодарить и Рогозина, который четыре года руководил этой госкорпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин освободил Рогозина от его должности 15 июля. Место главы корпорации занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов, который уже успел провести первое совещание на новом посту. В Кремле пообещали, что Рогозин будет «со временем трудоустроен».

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Ушедший в отставку экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин скоро займет новую должность. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Хочу поблагодарить и Рогозина, который четыре года руководил этой госкорпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин освободил Рогозина от его должности 15 июля. Место главы корпорации занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов, который уже успел провести первое совещание на новом посту. В Кремле пообещали, что Рогозин будет «со временем трудоустроен».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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