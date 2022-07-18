Мишустин пообещал Рогозину скорое назначение

Ушедший в отставку экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин скоро займет новую должность. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Хочу поблагодарить и Рогозина, который четыре года руководил этой госкорпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю», — сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
Президент РФ Владимир Путин освободил Рогозина от его должности 15 июля. Место главы корпорации занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов, который уже успел провести первое совещание на новом посту. В Кремле пообещали, что Рогозин будет «со временем трудоустроен».
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