Вадим Шумков рассказал о ремонте альтернативного пути в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим шумков анонсировал ремонт 20,8 километров региональной дороги, которая идет параллельно федеральной трассе Курган-Тюмень. Об этом глава региона сообщил в своем telergram-канале. Ранее в регионе перекрыли подъезд к Тюмени из-за аварийного состояния моста через реку Мендерея.

«В этом направлении отремонтируем 20,8 км региональной дороги „Иртыш“ — Падеринское — Борки — Бузан, идущей параллельно федеральной трассе Курган — Тюмень. В этом году удалось поставить лимит 362 млн рублей, который нужен для ее ремонта», — написал Шумков. Аукцион по поиску подрядчика планируют объявить в августе. Ремонт намечен следующий год.

Шумков отметил, что по поводу плохого состояния некоторых участков на федеральной трассе власти региона обращались в правительство России и Росавтодор. «Обидно, что наиболее аварийные и плохие участки расположены со стороны Курганской области. <…> Подрядчики, которые брались за ремонт, то бросали объект и замораживали, то банкротились. Сейчас вопрос вроде бы сдвигается с „мертвой точки“. Работы начинаются. В том числе, с ремонта мостовых объектов», — заключил губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перекрыли подъезд к Тюмени из-за аварийного состояния моста через реку Мендерея. Объезд организовали по маршруту Курган — село Юлдус (Шадринский район, региональная дорога) — село Исетское (региональная дорога) — выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-254 «Иртыш» в сторону Тюмени.