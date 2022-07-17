В Кургане за неделю утонули два человека

Один из утонувших курганцев в момент трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два человека утонули на водных объектах в Кургане по итогам прошедшей недели. Еще одну женщину удалось спасти сотрудникам аварийно-спасательной службы. Такую информацию озвучили на еженедельном аппаратном совещании в мэрии Кургана, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На водных объектах на территории областного центра утонуло двое граждан, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения. Тонувшую женщину в состоянии алкогольного опьянения спасли сотрудники аварийно-спасательной службы», — говорится в сообщении.

В мэрии отмечают, что сотрудники управления по делам ГО и ЧС города Кургана ежедневно проводят профилактические рейды по местам купания и отдыха, в том числе по несанкционированным пляжам. Первый замглавы Кургана Павел Каргаполов заявил, что работу по профилактике несчастных случаев на воде необходимо усилить.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 14 июля женщина утонула на пляже «Серебряный ручей» под Курганом. В июне челябинские спасатели эвакуировали на сушу пару из Кургана, которая чуть не утонула, отправившись кататься на резиновой лодке по озеру Увильды (Челябинская область). В июне 2021 года глава ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский рекомендовал курганским властям увеличить число официальных мест купания, чтобы снизить количество утонувших. Несмотря на это, в 2022 году в регионе планировали открыть 27 муниципальных мест отдыха у рек и озер — меньше, чем было в 2021 году.

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