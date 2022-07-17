17 июля 2022

В небе над челябинским Аркаимом появилась громадная буква Z. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Z над Аркаимом, z аркаим, z облако
Букву Z увидели туристы в небе над Аркаимом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В небе над заповедником «Аркаим» (Челябинская область) появилась большая буква Z, которую сформировали облака. Фото воздушного символа поделились читатели URA.RU, которые находятся в заповеднике.

«Вот такие облака в форме буквы Z. Аркаим всегда считался местом силы, так что появление буквы символично», — сообщили читатели.

Аркаим был открыт в 1987 году. На месте будущего водохранилища нашли остатки древнего укрепления. Вскоре там начались раскопки, и Аркаиму было присвоено звание заповедника.

Ранее буква Z появилась над Карталами. Лучи заходящего солнца из-за туч образовали гигантскую букву.

Буквы Z и V являются символами спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Действия, направленные на разоружение Украины, длятся пятый месяц. Как сообщили в правительстве РФ, российские военные освобождают территории Донбасса от украинских националистов.

Z над Аркаимом
Символ спецоперации на Украине появился в небе над Аркаимом
Фото:

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В небе над заповедником «Аркаим» (Челябинская область) появилась большая буква Z, которую сформировали облака. Фото воздушного символа поделились читатели URA.RU, которые находятся в заповеднике. «Вот такие облака в форме буквы Z. Аркаим всегда считался местом силы, так что появление буквы символично», — сообщили читатели. Аркаим был открыт в 1987 году. На месте будущего водохранилища нашли остатки древнего укрепления. Вскоре там начались раскопки, и Аркаиму было присвоено звание заповедника. Ранее буква Z появилась над Карталами. Лучи заходящего солнца из-за туч образовали гигантскую букву. Буквы Z и V являются символами спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Действия, направленные на разоружение Украины, длятся пятый месяц. Как сообщили в правительстве РФ, российские военные освобождают территории Донбасса от украинских националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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