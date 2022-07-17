В небе над челябинским Аркаимом появилась громадная буква Z. Фото

18 июля 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Букву Z увидели туристы в небе над Аркаимом Фото: Алена Бормотова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В небе над заповедником «Аркаим» (Челябинская область) появилась большая буква Z, которую сформировали облака. Фото воздушного символа поделились читатели URA.RU, которые находятся в заповеднике. «Вот такие облака в форме буквы Z. Аркаим всегда считался местом силы, так что появление буквы символично», — сообщили читатели. Аркаим был открыт в 1987 году. На месте будущего водохранилища нашли остатки древнего укрепления. Вскоре там начались раскопки, и Аркаиму было присвоено звание заповедника. Ранее буква Z появилась над Карталами. Лучи заходящего солнца из-за туч образовали гигантскую букву. Буквы Z и V являются символами спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Действия, направленные на разоружение Украины, длятся пятый месяц. Как сообщили в правительстве РФ, российские военные освобождают территории Донбасса от украинских националистов. Символ спецоперации на Украине появился в небе над Аркаимом Фото: Алена Бормотова © URA.RU

В небе над заповедником «Аркаим» (Челябинская область) появилась большая буква Z, которую сформировали облака. Фото воздушного символа поделились читатели URA.RU, которые находятся в заповеднике. «Вот такие облака в форме буквы Z. Аркаим всегда считался местом силы, так что появление буквы символично», — сообщили читатели. Аркаим был открыт в 1987 году. На месте будущего водохранилища нашли остатки древнего укрепления. Вскоре там начались раскопки, и Аркаиму было присвоено звание заповедника. Ранее буква Z появилась над Карталами. Лучи заходящего солнца из-за туч образовали гигантскую букву. Буквы Z и V являются символами спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Действия, направленные на разоружение Украины, длятся пятый месяц. Как сообщили в правительстве РФ, российские военные освобождают территории Донбасса от украинских националистов.