Депутат ГД: военные Украины по совету Путина свергнут Зеленского

18 июля 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Свергнувшие Зеленского украинские военные могут не передать власть в руки проросийских сил, считает депутат Госдумы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные последуют совету президента РФ Владимира Путина и возьмут власть в свои руки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «К власти могут прийти местные военные, о чем еще в самом начале спецоперации говорил президент Владимир Путин. Однако не факт, что с их приходом власть перейдет в руки проросийских сил», — сказал Новиков. По его мнению, России стоит взаимодействовать с политиками из запрещенных на Украине «Оппозиционной платформы» и «Коммунистической партии». «России в любом случае нужен субъект для переговоров на Украине. Его придется формировать», — сказал депутат. Путин обратился к военным и гражданским жителям Украины с призывом взять власть в свои руки 25 февраля. «Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — говорил он. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как российский лидер объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские военные последуют совету президента РФ Владимира Путина и возьмут власть в свои руки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «К власти могут прийти местные военные, о чем еще в самом начале спецоперации говорил президент Владимир Путин. Однако не факт, что с их приходом власть перейдет в руки проросийских сил», — сказал Новиков. По его мнению, России стоит взаимодействовать с политиками из запрещенных на Украине «Оппозиционной платформы» и «Коммунистической партии». «России в любом случае нужен субъект для переговоров на Украине. Его придется формировать», — сказал депутат. Путин обратился к военным и гражданским жителям Украины с призывом взять власть в свои руки 25 февраля. «Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — говорил он. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как российский лидер объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины.