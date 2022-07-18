Организаторы «Гомофобного пикника» опровергли связь с ЛГБТ. Скрин

18 июля 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

«Гомофобный пикник» состоится в Екатеринбурге 19 июля в рамках молодежного фестиваля «Традиционная неделя» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Организаторы «Традиционной недели», в рамках которой пройдет «Гомофобный пикник», заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом они рассказали журналисту Евгению Енину, который ранее спросил, «почему их так волнует, как другие занимаются сексом»? «Господин Енин думает, что разговоры на пикнике будут только о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть, если зеркалить представления журналиста Енина на представителей ЛГБТ, то получается, что они занимаются обсуждением злых натуралов? […] Господин Енин, фестиваль не заточен на ЛГБТ», — говорится в ответе организаторов. 14 июля движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман. Скрин с личной страницы Евгения Енина в соцсетях Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Организаторы «Традиционной недели», в рамках которой пройдет «Гомофобный пикник», заявили, что фестиваль не заточен на обсуждение представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом они рассказали журналисту Евгению Енину, который ранее спросил, «почему их так волнует, как другие занимаются сексом»? «Господин Енин думает, что разговоры на пикнике будут только о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть, если зеркалить представления журналиста Енина на представителей ЛГБТ, то получается, что они занимаются обсуждением злых натуралов? […] Господин Енин, фестиваль не заточен на ЛГБТ», — говорится в ответе организаторов. 14 июля движение «Белые в городе» объявило о «Гомофобном пикнике» в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Мероприятие состоится в рамках «Традиционной недели», которая обычно проходит в противовес фестивалю «Неделя гордости ЛГБТ» (в предыдущие годы сопровождался разборками с участием казаков). Рекламу мероприятию сделали блогер Илья Варламов и интеллектуал Анатолий Вассерман.