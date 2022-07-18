Пикник анонсируют как мирное мероприятие в сквере рядом с Драмтеатром (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова

Гомофобный пикник, намеченный на 19 июля в Екатеринбурге, не изменит ситуацию в городе, хотя само по себе мероприятие выглядит забавным и логичным. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы, интеллектуал Анатолий Вассерман, ранее назвавший Екатеринбург «центром гомосексуализма».

«Прежде всего это (гомофобный пикник — прим.ред.) забавно, во-вторых, это логично. Если кто-то устраивает парады в честь гомосексуальных пристрастий, он тем самым открывает возможность для публичной демонстрации пристрастия к гетеросексуальности», — заметил Анатолий Вассерман.

По мнению интеллектуала, пикник не скажется на числе гомосексуалистов в Екатеринбурге значимым образом. «Ведь их концентрация в любом случае невелика. Даже когда они становятся подавляющим меньшинством, как это произошло в США, все равно остаются меньшинством. И понятно, что действия большинства на поведение меньшинства сказываются лишь в ограниченной степени», — сделал вывод Вассерман.

Интеллектуал добавил, что сам не сможет принять участие в пикнике, поскольку очень занят и выбирается за пределы Москвы крайне редко. Ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург «центром гомосексуализма». Он объяснял URA.RU, что пришел к такому мнению о столице Урала, почерпнув информацию из публичных источников.



Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за город, подчеркнув, что в регионе растет число многодетных семей. Позже в Екатеринбурге проанонсировали гомофобный пикник, который пройдет в рамках молодежного фестиваля «Традиционная неделя».