Сенатор Муратов назвал дружественные для России страны

Сенаторы считают, что сейчас «возможности парламентской дипломатии кратно увеличиваются» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор Сергей Муратов поделился в своем Telegram-канале итогами совещания по международным делам в Совете Федерации. По его словам, созданы новые группы по сотрудничеству с парламентами преимущественно стран третьего мира.

«На сегодняшний день в Совете Федерации созданы новые группы по сотрудничеству с парламентами Намибии, Саудовской Аравии, Сирии, Сингапура, Алжира, Никарагуа и других стран. Группа по Сирийской Республике сегодня — это одно из важнейших направлений нашей работы», — отметил председатель курганского cоюза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов в Telegram.

По его словам, сенаторы обсудили, как повысить эффективность и координацию работы групп по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами дружественных для России стран. «Сегодня такое сотрудничество по понятным причинам актуально как никогда, ведь даже в недружественных государствах есть люди, которые понимают — с Россией очень важно поддерживать контакты», — приводит Муратов слова зампредседателя Совфеда Константина Косачева, который также заявил, что «возможности парламентской дипломатии кратно увеличиваются».

Сенаторы высказались, что сложная обстановка переформатировала межпарламентскую деятельность: сейчас упор на сотрудничество со странами СНГ, на углубление связей с государствами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Также в Совфеде планируют «активизировать контакты с азиатским направлением, где ключевым партнером российской стороны выступает Китайская Народная Республика».

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