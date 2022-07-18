Рабочие уже установили две вывески Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в районе Центрального рынка готовятся открыть ресторан сети быстрого питания KFC. Рабочих, которые устанавливали вывески ресторана, заметил корреспондент URA.RU.

«На здании возле Центрального рынка появились вывески ресторана. Также сделано окно для экспресс-заказа», — сообщил корреспондент.

На здании расположена вывеска, в которой местных жителей приглашают устроиться на работу в эту сеть ресторанов быстрого питания. URA.RU, на момент написания новости, по номеру телефона, указанному на вывеске, дозвониться не удалось. На сайте, который также был указан на вывеске, не было информации о свободных вакансиях в Кургане. Также на сайте компании указаны только два ресторана, о которых было известно ранее. В июне URA.RU направляло в пресс-службу KFC запрос по теме. Ответ не был получен.

В Кургане рестораны KFC открыты в ТРЦ «ГиперСити» и «Стрекоза». Ранее планировалось, что недалеко от центрального рынка откроют откроют ресторан «МакАвто» площадью 318 кв. м. Позже появилась версия, что вместо них возле рынка откроют ресторан KFC. В начале июля стало известно, что компания Yum! Brands, которая владеет ресторанами KFC, хочет продать свой бизнес в России.

Помещение для кафе выбрали возле Центрального рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочие занимаются установкой вывесок уже несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новом кафе есть окно для экспресс-заказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU