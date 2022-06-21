В Кургане обсуждают смену одной американской сети на другую

Курганцы обсуждают возможное открытие нового ресторана KFC Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы предположили, что на месте обещанного «МакАвто» в центре города могут построить ресторан сети быстрого питания KFC. Информацию об этом рассказал читатель URA.RU. В мэрии города информацию о строительстве не подтвердили.

«Живу рядом с Центральным рынком, недавно появился баннер, что в KFC набирают новых сотрудников. Раз McDonald’s уходит из России, то обещанный „МакАвто“ вряд ли построят (его хотели открыть на перекрестке улиц Советская и Пролетарская, напротив ресторана „Шашлыкоff“ и „Пятерочки“). Скорее всего на его место придет KFC», — сообщает читатель URA.RU, пожелавший остаться анонимным.

На сегодняшний день в Кургане рестораны KFC открыты в ТРЦ «Стрекоза» и «ГиперСити». Информация об этом указана на сайте компании International Restaurant Brands сети быстрого питания KFC, а также в группах ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу сети KFC. На момент публикации ответ не поступил.

В пресс-службе мэрии Кургана сообщили, что на указанной территории находятся два земельных участка, один — в частной собственности, другой — в собственности субъекта. «Разрешение на строительство на данных участках департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города не выдавалось. На данный момент возможность размещения „МакАвто“ не рассматривается», — отмечают в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Кургана планировалось открыть ресторан «МакАвто» площадью 318 кв. м. Строительство было запланировано на четвертый квартал 2021 года.

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