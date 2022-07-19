ДНР: мирные жители покинули драмтеатр Мариуполя перед взрывом

В день взрыва в драмтеатре Мариуполя почти не было мирных жителей, заявил Алексей Куцурубенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В день взрыва в драматическом театре Мариуполя в нем почти не было мирных жителей. Об этом сообщил начальник следственного управления генпрокуратуры Донецкой народной республики Алексей Куцурубенко.

«Нами установлено, что в здании драмтеатра бойцами ВСУ были оборудованы огневые точки и оно использовалось не только мирными жителями, но и украинскими военнослужащими для ведения боевых действий. И именно тогда, когда в драмтеатр стали прибывать бойцы ВСУ, его начали покидать мирные жители, которые там прятались. В день трагедии в здании драмтеатра, фактически, уже не оставалось мирных жителей. Их было небольшое количество», — сказал Куцурубенко в беседе с РИА «Новости».

16 марта украинские власти и западные СМИ обвинили Россию в «ударе» по драмтеатру в Мариуполе. Однако следствие показало, что взрыв в драматическом театре произошел по вине украинских военных. Следственная группа также установила, что заявление украинских властей о якобы 300 погибших — это фейк, пишет RT. Под завалами были найдены только 14 тел.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что РФ также намерена добиться нейтрального статуса Украины, пишет «Дни.ру». В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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