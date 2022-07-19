Джилл Байден попыталась оправдать неудачи своего мужа Фото: Bundesregierung\Kugler

Зрители американского телеканала Fox News раскритиковали жену президента США Джо Байдена Джилл за ее попытку оправдать постоянные неудачи своего мужа. По мнению зрителей, она также несет ответственность за те неловкие моменты, которые постоянно случаются с американским президентом.

«У моего мужа было много надежд и планов, однако ему каждый раз приходится решать насущные проблемы страны. Джо прошел много испытаний, столько всего выпало на его пути», — сказала Джилл Байден в эфире Fow News.

«Это был ее способ „признать“ поражение. Она прекрасно знает, что ее муж не подходит для должности. Позор ей за то, что допустила это фиаско», — написал зритель Ami’s Chair. «Называть Байдена настоящим президентом — все равно, что называть Джилл настоящим врачом», — пошутил BATMAN for PRESIDENT. «Она на 1000% ответственна за продолжение этой шарады», — считает зритель Catherine Lee. «Она должна винить только себя. Она лучше, чем кто-либо, знала о его когнитивных способностях и, в первую очередь, могла удержать его от всего этого», — считает Richard Schmidt. «Да, доктор Джилл. Джо пришлось решать множество текущих проблем, и все они созданы им самим», — написал soylentdean. «Он подписал себе приговор в тот день, когда был приведен к присяге. Какой смысл жаловаться, Джилл?» — отметил Jason Gu.

Джо Байден регулярно попадает в неловкие ситуации. Американский президент регулярно путает слова в своих выступлениях и пытается пожать руку воздуху. Американские журналисты считают, что Байден употребляет специальные таблетки, которые поддерживают его когнитивные способности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам