Глава СБУ Баканов ушел с должности

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов покинул свой пост. Решение о его отставке приняла Верховная Рада Украины. «Иван Баканов снят со своего поста. За лишение его полномочий проголосовали 256 депутатов», — сообщается на сайте Верховной Рады. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил Баканова от должности главы СБУ из-за участившихся случаев госизмен среди сотрудников спецслужбы. После этого глава государства объявил о начала кадровой чистки в рядах СБУ. Зеленский уже сменил глав УСБУ в пяти областях Украины.