Глава СБУ Баканов ушел с должности

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Верховная Рада одобрила постановление Владимира Зеленского об увольнении главы СБУ Фото:

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов покинул свой пост. Решение о его отставке приняла Верховная Рада Украины.

«Иван Баканов снят со своего поста. За лишение его полномочий проголосовали 256 депутатов», — сообщается на сайте Верховной Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил Баканова от должности главы СБУ из-за участившихся случаев госизмен среди сотрудников спецслужбы. После этого глава государства объявил о начала кадровой чистки в рядах СБУ. Зеленский уже сменил глав УСБУ в пяти областях Украины.

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов покинул свой пост. Решение о его отставке приняла Верховная Рада Украины. «Иван Баканов снят со своего поста. За лишение его полномочий проголосовали 256 депутатов», — сообщается на сайте Верховной Рады. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил Баканова от должности главы СБУ из-за участившихся случаев госизмен среди сотрудников спецслужбы. После этого глава государства объявил о начала кадровой чистки в рядах СБУ. Зеленский уже сменил глав УСБУ в пяти областях Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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