Глава СБУ Баканов ушел с должности

19 июля 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Верховная Рада одобрила постановление Владимира Зеленского об увольнении главы СБУ Фото: Официальный сайт президента Украины Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов покинул свой пост. Решение о его отставке приняла Верховная Рада Украины. «Иван Баканов снят со своего поста. За лишение его полномочий проголосовали 256 депутатов», — сообщается на сайте Верховной Рады. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил Баканова от должности главы СБУ из-за участившихся случаев госизмен среди сотрудников спецслужбы. После этого глава государства объявил о начала кадровой чистки в рядах СБУ. Зеленский уже сменил глав УСБУ в пяти областях Украины.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов покинул свой пост. Решение о его отставке приняла Верховная Рада Украины. «Иван Баканов снят со своего поста. За лишение его полномочий проголосовали 256 депутатов», — сообщается на сайте Верховной Рады. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил Баканова от должности главы СБУ из-за участившихся случаев госизмен среди сотрудников спецслужбы. После этого глава государства объявил о начала кадровой чистки в рядах СБУ. Зеленский уже сменил глав УСБУ в пяти областях Украины.