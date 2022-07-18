Бомж из Оренбурга добрался до ЯНАО и потерял память

Мужчина без определенного места жительства перепрыгнул через забор социального центра, где проживал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина без определенного места жительства приехал в Губкинский и потерял память. Он не мог вспомнить, что приехал из Оренбурга, где проживал в центре социальной адаптации лиц без постоянного места жительства и занятий, как выяснили позже, сообщается в официальном telegram-канале департамента соцзащиты населения.

«55-летний Игорь Сергеевич из Оренбурга не мог вспомнить, как оказался в Губкинском. О случившемся рассказали специалистам центра соцобслуживания «Елена». Они выяснили, что Игорь Сергеевич ранее проживал в оренбургском центре социальной адаптации лиц без постоянного места жительства и занятий «Шанс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики выяснили, что у мужчины невралгические проблемы со здоровьем. На Ямале мужчине помогли с документами, билетам обратно и продуктами в дорогу. В Оренбурге потерявшего память встретили сотрудники центра, в котором он ранее проживал.

Как сообщили URA.RU в оренбургском центре «Шанс», мужчина перепрыгнул через забор и сбежал от них. «Он не лишен дееспособности, через забор перепрыгнул и ушел. Насильно его держать никто не стал бы. Мы, как могли, уговаривали его», — пояснили организации.

Ранее сообщалось, что в Салехарде выросло число бездомных. Как сообщали источник агентства, люди без определенного места жительства облюбовали расселенные дома.