В ООН ответили на просьбу России по Буче

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распространит обращение России, касающееся событий в Буче, среди членов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.
«При обращении любого государства-члена, которое обращается к генеральному секретарю с просьбой о распространении документа, этот документ распространяется», — заявил Стефан Дюжаррик, комментируя публикацию российского обращения, о которой ранее просил МИД РФ. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что тема событий в Буче неоднократно обсуждалась на встречах Антониу Гутерриша с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам представителя ООН, позиция организации по этому вопросу остается неизменной.
События в Буче произошли весной 2022 года, когда Украина не предоставив доказательств обвинила Россию в военных преступлениях. Москва назвала эти обвинения фейком. Ранее МИД РФ критиковал ответы ООН на российские запросы по расследованию, считая их формальными. Позиция ООН по этому вопросу остается неизменной, несмотря на неоднократные обращения со стороны России.
