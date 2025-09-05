05 сентября 2025

В ВСУ создали «роты смерти» из слабых и больных солдат

Мобилизованных солдат ВСУ с отклонениями используют для отвлекающих маневров
Мобилизованных украинских военнослужащих с серьезными проблемами со здоровьем в 425-м отдельном штурмовом полку направляют в специальные подразделения ВСУ. Такие отряды предназначены для отвлечения внимания противника во время боевых действий. Об этом рассказали источники в российских силовых ведомствах.

«По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев и, если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в „роту смерти“. Их задача в ходе штурмовых действий — отвлекать на себя огонь, пока разведка выявляет российские огневые позиции», — рассказал ТАСС собственный источник в силовых структурах.

Как сообщало URA.RU, на сумском направлении украинское командование отправляет в бой неподготовленных новобранцев. Их также используют для отвлекающих маневров перед основной атакой.

Среди мобилизованных украинских военнослужащих преобладают люди с недостаточной подготовкой и проблемами со здоровьем, а случаи паники и самовольного оставления позиций участились на фоне нехватки личного состава. По данным депутатов Верховной рады, количество таких инцидентов приближается к 400 тысячам.

