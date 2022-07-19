Кадыров заявил, что ему «западло» воевать с НАТО. «Как про них внукам рассказывать?»

19 июля 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Рамзану Кадырову западло воевать с НАТО, так как он не считает альянс серьезным противником Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему «западло» воевать с НАТО. Он не хочет противостоять «разукрашенным созданиям», ведь о таком противнике даже стыдно будет рассказывать внукам. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Вот они, натовские воины! Нам западло с ними воевать. Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный. А это что? Это же срамота такая. Представьте поле боя, где на тебя бежит такое разукрашенное создание с рюкзачком Louis Vuitton», — пишет Кадыров. По его словам, ему даже стыдно о таком писать. Далее он в целом негативно высказался о «западных ценностях» и поблагодарил президента РФ и его команду, которые выдерживают строгую внешнюю и внутреннюю политику «по недопущению деградации общества». Ранее глава Чечни заявил, что Запад не осознает насколько могущественны силы ВС РФ для противостояния с любой угрозой для государства. Россия с легкостью готова «забрать» Украину и страны Североатлантического альянса. Также Кадыров писал о том, что у бойцов ВСУ, которые все чаще сбегают с поля боя, появился новый «боевой клич» — «тикаем, пацаны!». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему «западло» воевать с НАТО. Он не хочет противостоять «разукрашенным созданиям», ведь о таком противнике даже стыдно будет рассказывать внукам. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Вот они, натовские воины! Нам западло с ними воевать. Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный. А это что? Это же срамота такая. Представьте поле боя, где на тебя бежит такое разукрашенное создание с рюкзачком Louis Vuitton», — пишет Кадыров. По его словам, ему даже стыдно о таком писать. Далее он в целом негативно высказался о «западных ценностях» и поблагодарил президента РФ и его команду, которые выдерживают строгую внешнюю и внутреннюю политику «по недопущению деградации общества». Ранее глава Чечни заявил, что Запад не осознает насколько могущественны силы ВС РФ для противостояния с любой угрозой для государства. Россия с легкостью готова «забрать» Украину и страны Североатлантического альянса. Также Кадыров писал о том, что у бойцов ВСУ, которые все чаще сбегают с поля боя, появился новый «боевой клич» — «тикаем, пацаны!». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.