Челябинская область передала в больницу Ясиноватой (ДНР), над которой взяла шефство, пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 19 июля сообщил в своих социальных сетях мэр города Дмитрий Шевченко.
«Передали пять аппаратов ИВЛ в Ясиноватскую центральную районную больницу, которые предоставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Медицинское оборудование уже введено в эксплуатацию в нашей больнице», — написал Шевченко в своем telegram-канале.
Для защиты народа Донбасса, государственных интересов, а также разоружения Украины Россия в конце февраля начала спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой. Почти за пять месяцев операции российские военные освободили от националистов свыше двухсот населенных пунктов.
Челябинская область передала в больницу Ясиноватой (ДНР), над которой взяла шефство, пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 19 июля сообщил в своих социальных сетях мэр города Дмитрий Шевченко. «Передали пять аппаратов ИВЛ в Ясиноватскую центральную районную больницу, которые предоставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Медицинское оборудование уже введено в эксплуатацию в нашей больнице», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Это не первая помощь, которую получила больница от Челябинской области. В июне в заведение поступили УЗИ-аппарат, операционный стол, аппарат электрохирургический высокочастотный, анализаторы. Также для медиков область предоставила 11 автомобилей. Челябинская область взяла шефство над двумя городами Донецкой народной республики: Ясиноватой и Волновахой. Регион помогает восстанавливать города от бомбежек, которые устраивают ВСУ. Для защиты народа Донбасса, государственных интересов, а также разоружения Украины Россия в конце февраля начала спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой. Почти за пять месяцев операции российские военные освободили от националистов свыше двухсот населенных пунктов.