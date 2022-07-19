Челябинская область передала аппараты ИВЛ больнице в ДНР

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Медицинское оборудование введено в эксплуатацию (фото из архива) Фото:
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Челябинская область передала в больницу Ясиноватой (ДНР), над которой взяла шефство, пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 19 июля сообщил в своих социальных сетях мэр города Дмитрий Шевченко.

«Передали пять аппаратов ИВЛ в Ясиноватскую центральную районную больницу, которые предоставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Медицинское оборудование уже введено в эксплуатацию в нашей больнице», — написал Шевченко в своем telegram-канале.

Это не первая помощь, которую получила больница от Челябинской области. В июне в заведение поступили УЗИ-аппарат, операционный стол, аппарат электрохирургический высокочастотный, анализаторы. Также для медиков область предоставила 11 автомобилей.

Челябинская область взяла шефство над двумя городами Донецкой народной республики: Ясиноватой и Волновахой. Регион помогает восстанавливать города от бомбежек, которые устраивают ВСУ.

Для защиты народа Донбасса, государственных интересов, а также разоружения Украины Россия в конце февраля начала спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой. Почти за пять месяцев операции российские военные освободили от националистов свыше двухсот населенных пунктов.

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Челябинская область передала в больницу Ясиноватой (ДНР), над которой взяла шефство, пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 19 июля сообщил в своих социальных сетях мэр города Дмитрий Шевченко. «Передали пять аппаратов ИВЛ в Ясиноватскую центральную районную больницу, которые предоставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Медицинское оборудование уже введено в эксплуатацию в нашей больнице», — написал Шевченко в своем telegram-канале. Это не первая помощь, которую получила больница от Челябинской области. В июне в заведение поступили УЗИ-аппарат, операционный стол, аппарат электрохирургический высокочастотный, анализаторы. Также для медиков область предоставила 11 автомобилей. Челябинская область взяла шефство над двумя городами Донецкой народной республики: Ясиноватой и Волновахой. Регион помогает восстанавливать города от бомбежек, которые устраивают ВСУ. Для защиты народа Донбасса, государственных интересов, а также разоружения Украины Россия в конце февраля начала спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой. Почти за пять месяцев операции российские военные освободили от националистов свыше двухсот населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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