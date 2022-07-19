Челябинская область передала аппараты ИВЛ больнице в ДНР

Медицинское оборудование введено в эксплуатацию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинская область передала в больницу Ясиноватой (ДНР), над которой взяла шефство, пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 19 июля сообщил в своих социальных сетях мэр города Дмитрий Шевченко.

«Передали пять аппаратов ИВЛ в Ясиноватскую центральную районную больницу, которые предоставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Медицинское оборудование уже введено в эксплуатацию в нашей больнице», — написал Шевченко в своем telegram-канале.

Это не первая помощь, которую получила больница от Челябинской области. В июне в заведение поступили УЗИ-аппарат, операционный стол, аппарат электрохирургический высокочастотный, анализаторы. Также для медиков область предоставила 11 автомобилей.

Челябинская область взяла шефство над двумя городами Донецкой народной республики: Ясиноватой и Волновахой. Регион помогает восстанавливать города от бомбежек, которые устраивают ВСУ.

Для защиты народа Донбасса, государственных интересов, а также разоружения Украины Россия в конце февраля начала спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой. Почти за пять месяцев операции российские военные освободили от националистов свыше двухсот населенных пунктов.