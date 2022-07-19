Кадыров собрался демилитаризировать страны НАТО

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
«Демилитаризировать» страны НАТО Рамзан Кадыров хочет — с Польши Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В своем посте он рассказывал о достижениях помощника Главы Чеченской республики Апты Алаудинова. По словам Кадырова, он противостоял украинским оккупантам вместе с подчиненными добровольцами и вторым корпусом Народной милиции ЛНР. Недавно, пишет глава Чечни, они встретились с Алаудиновым и обсудили дальнейшие планы на будущее.

«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — пишет Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что ему «западло» воевать с НАТО. Он не хочет противостоять «разукрашенным созданиям», ведь о таком противнике даже стыдно будет рассказывать внукам. Также глава Чечни заявил, что Запад не осознает насколько могущественны силы ВС РФ для противостояния с любой угрозой для государства. Россия с легкостью готова «забрать» Украину и страны Североатлантического альянса.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.

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Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В своем посте он рассказывал о достижениях помощника Главы Чеченской республики Апты Алаудинова. По словам Кадырова, он противостоял украинским оккупантам вместе с подчиненными добровольцами и вторым корпусом Народной милиции ЛНР. Недавно, пишет глава Чечни, они встретились с Алаудиновым и обсудили дальнейшие планы на будущее. «Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — пишет Кадыров. Ранее Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что ему «западло» воевать с НАТО. Он не хочет противостоять «разукрашенным созданиям», ведь о таком противнике даже стыдно будет рассказывать внукам. Также глава Чечни заявил, что Запад не осознает насколько могущественны силы ВС РФ для противостояния с любой угрозой для государства. Россия с легкостью готова «забрать» Украину и страны Североатлантического альянса. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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