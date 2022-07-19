Кадыров собрался демилитаризировать страны НАТО

19 июля 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

«Демилитаризировать» страны НАТО Рамзан Кадыров хочет — с Польши Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В своем посте он рассказывал о достижениях помощника Главы Чеченской республики Апты Алаудинова. По словам Кадырова, он противостоял украинским оккупантам вместе с подчиненными добровольцами и вторым корпусом Народной милиции ЛНР. Недавно, пишет глава Чечни, они встретились с Алаудиновым и обсудили дальнейшие планы на будущее. «Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — пишет Кадыров. Ранее Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что ему «западло» воевать с НАТО. Он не хочет противостоять «разукрашенным созданиям», ведь о таком противнике даже стыдно будет рассказывать внукам. Также глава Чечни заявил, что Запад не осознает насколько могущественны силы ВС РФ для противостояния с любой угрозой для государства. Россия с легкостью готова «забрать» Украину и страны Североатлантического альянса. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В своем посте он рассказывал о достижениях помощника Главы Чеченской республики Апты Алаудинова. По словам Кадырова, он противостоял украинским оккупантам вместе с подчиненными добровольцами и вторым корпусом Народной милиции ЛНР. Недавно, пишет глава Чечни, они встретились с Алаудиновым и обсудили дальнейшие планы на будущее. «Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — пишет Кадыров. Ранее Рамзан Кадыров в своем telegram-канале заявил, что ему «западло» воевать с НАТО. Он не хочет противостоять «разукрашенным созданиям», ведь о таком противнике даже стыдно будет рассказывать внукам. Также глава Чечни заявил, что Запад не осознает насколько могущественны силы ВС РФ для противостояния с любой угрозой для государства. Россия с легкостью готова «забрать» Украину и страны Североатлантического альянса. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.